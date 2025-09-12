Терапевт Жук назвала наиболее частыми причинами микрогнатии внешние факторы, а не генетику

Микрогнатия — это недоразвитие верхней или нижней челюсти, которое влияет на прикус и расположение зубов. Врач-терапевт и генеральный директор стоматологической клиники OrthoLike Ольга Жук подчеркнула важность своевременного решения проблемы в беседе с «Известиями» .

По словам Жук, наиболее частая причина микрогнатии — внешние факторы, а не генетика. Сужение челюсти может возникнуть из-за ротового дыхания, искривления носовой перегородки, частых простуд и аллергического ринита.

Вредные привычки, такие как длительное использование пустышек или сосание пальцев, также влияют на развитие зубочелюстной системы. Ранняя потеря молочных зубов может повлиять на правильное развитие постоянных зубов.

Врач рекомендует вводить в рацион малыша не только пюре, но и маленькие кусочки продуктов, чтобы стимулировать жевательные функции.

Диагностика микрогнатии начинается с осмотра у стоматолога. Для уточнения диагноза используют компьютерную томографию или МРТ.

Лечить микрогнатию лучше всего в возрасте семи-девяти лет с помощью ортодонтических систем. Профилактика и своевременное обращение к стоматологу в детском возрасте могут предотвратить развитие патологии.