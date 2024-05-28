Терапевт Жито рассказал, что часто икота начинается из-за болезней органов ЖКТ

Людям, которые часто страдают икотой, обязательно нужно проверить свой желудочно-кишечный тракт. Об этом сообщил News.ru терапевт Алексей Жито.

Он объяснил, что есть несколько причин возникновения икоты. Например, если человек после теплого место зашел в холодное. Также симптом может быть связан с неправильным приемом пищи.

«Неправильная работа ЖКТ, когда в желудке и двенадцатиперстной кишке меняется Ph среды и увеличивается количество бактерий, они размножаются, выделяя газообразные вещества, повышая давление в желудке», — отметил врач.

Он добавил, что также икота может возникать, когда раздражаются клетки блуждающего нерва. Наконец, симптом провоцирует алкоголь.