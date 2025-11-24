Терапевт Зайцева предупредила о риске панических атак у подростков из-за энергетиков

Терапевт и гастроэнтеролог Татьяна Зайцева сообщила «Краснодарским известиям» , что энергетические напитки могут нанести серьезный вред здоровью подростков. Врач подчеркнула, что детский организм еще формируется, поэтому сердце и нервная система особенно уязвимы.

Главным стимулятором в энергетиках является кофеин, который действует агрессивнее, чем в кофе. Это связано с его высокой дозировкой, быстрым употреблением напитка и присутствием веществ-усилителей.

Зайцева отметила, что после употребления энергетиков могут возникнуть расстройства сна, проблемы с желудком и кишечником, повышенное потоотделение и жажда. У подростков эти симптомы могут проявляться сильнее, чем у взрослых.

При частом и длительном употреблении энергетиков могут появиться панические атаки, усилиться тревога и развиться депрессивное состояние, — добавила врач.

Особое беспокойство вызывают долгосрочные последствия регулярного потребления энергетиков. Со стороны сердца это могут быть аритмии, устойчивое повышение давления и риск инфаркта. Также возможны тревожность, депрессия, ухудшение концентрации и усиление уже имеющихся психических расстройств.