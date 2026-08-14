Терапевт Захарова уточнила симптомы ОРВИ для вызова скорой

Терапевт «СМ-Клиника» Инна Захарова призвала вызывать скорую при одышке, нарушении сознания и других опасных симптомах гриппа и ОРВИ, сообщает Газета.ru .

Большинство случаев гриппа и ОРВИ при своевременном лечении проходят без тяжелых последствий. Экстренная помощь нужна при признаках осложнений, пояснила Захарова.

Затрудненное дыхание в покое, ощущение нехватки воздуха, сильная одышка, боль или сдавление в груди могут указывать на пневмонию или тяжелое поражение дыхательной системы. Скорую также следует вызвать при спутанности сознания, сильной сонливости, потере сознания или судорогах.

Поводом для срочного обращения остается температура 39–40 градусов и выше, которая не снижается после жаропонижающих, а также ее повторный резкий подъем после улучшения. Врач также назвала опасным выраженное обезвоживание: многократную рвоту, невозможность пить, сухость слизистых, редкое мочеиспускание и головокружение.

Особенно внимательно следить за состоянием нужно детей раннего возраста, беременных, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. У них инфекция и осложнения могут развиваться быстрее, пишет сайт aif.ru.