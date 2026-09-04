Терапевт Захаренко объяснила влияние гормонов на память и настроение

Врач-терапевт медицинского курорта VERBA Полина Захаренко рассказала, что хронический стресс и изменения гормонального фона могут ухудшать память, концентрацию, настроение и сон, передает «Вечерняя Москва» .

Специалист пояснила, что работу эмоций, внимания и восстановления регулирует гормональная система, включая гипоталамус, гипофиз и надпочечники. При хроническом стрессе нарушается суточный ритм кортизола: утром его уровень может быть низким, а вечером — повышенным. Это вызывает усталость после пробуждения и мешает заснуть ночью.

Недостаток сна также влияет на выработку мелатонина, который участвует в ночном восстановлении организма. Его синтез усиливается в темноте и подавляется ярким светом, в том числе от экранов гаджетов. Нарушение этого механизма отражается на памяти и настроении.

Захаренко добавила, что снижение эстрогенов у женщин в перименопаузе может сопровождаться раздражительностью, плаксивостью и проблемами с концентрацией. У мужчин похожие проявления возможны при недостатке тестостерона.

Врач рекомендовала соблюдать режим сна, ограничивать гаджеты перед отдыхом и следить за питанием. Если раздражительность, нарушения сна, усталость или выпадение волос не проходят после изменения режима в течение двух-трех недель, следует обратиться к специалисту.