Терапевт Воробьев: раннего выявления болезней с помощью диспансеризации не существует | 360°

Здоровье 13 мая 2024, 19:13 Терапевт Воробьев: раннего выявления болезней с помощью диспансеризации не существует

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Продолжительность жизни зависит от ряда факторов, в том числе от распространения вредных привычек среди россиян. Никакого раннего выявления болезней с помощью диспансеризации не существует, сообщил ИА НСН председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

По его словам, на продолжительность жизни влияют алкоголизм, наркомания, курение, военные действия. Вместо того, чтобы лечить реально существующие болезни, врачи тратят время на выявление несуществующих диагнозов при проведении диспансеризации, подчеркнул Воробьев.

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Отмечается, что ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России составила 61,4 года.