Терапевт Волкова предупредила, что затяжной кашель может быть симптомом хронического бронхита

Кашель является не заболеванием, а защитной реакцией организма. Если он продолжается более трех-четырех недель, это может быть признаком серьезной проблемы. Об этом сообщила врач-терапевт Юлия Волкова в интервью РИАМО .

По словам эксперта, затяжной кашель — это симптом, за которым может стоять множество причин. Среди них — недолеченный бронхит, перешедший в хроническую форму, или поствирусный синдром, при котором рецепторы в дыхательных путях остаются гиперчувствительными, отметила газета «Петербургский дневник».

Однако кашель может быть вызван и другими факторами, не связанными с легкими. Например, гастроэзофагеальным рефлюксом, когда кислота из желудка раздражает гортань. Также его могут провоцировать некоторые препараты от давления или проблемы с сердцем.

«Поэтому самолечение здесь — игра в русскую рулетку. Необходим диагностический поиск: аускультация, сбор анамнеза, возможно, рентген или спирометрия. Мы лечим не кашель, мы лечим его причину», — подчеркнула врач.