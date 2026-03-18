Терапевт Волгина предупредила, что боли в желудке после еды могут указывать на пневмонию или инфаркт миокарда

Боли в желудке после приема пищи могут быть связаны не только с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, но и с такими серьезными состояниями, как пневмония или инфаркт миокарда. Об этом «Газете.Ru» сообщила доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Специалист подчеркнула, что боли в верхних отделах живота могут указывать на различные заболевания, включая гастрит, функциональную диспепсию, язвенную болезнь, панкреатит и рак желудка. Если боли появились внезапно и нарастают, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Кроме того, по словам терапевта, стоит обращаться за медицинской помощью при появлении изжоги, отрыжки, тошноты, рвоты, вздутия живота, расстройства стула и других симптомов, отметил сайт «Известия».

Волгина также предостерегла от самолечения и использования народных средств, подчеркнув, что врачи подбирают терапию на основе медицинских стандартов и клинических рекомендаций.