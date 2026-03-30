Терапевт Волгина подчеркнула, что аллергия на пыльцу может проявляться не только в виде заложенности носа и насморка

Весной, когда растения начинают цвести и в воздухе появляется пыльца, люди, страдающие аллергией, часто сталкиваются с неприятными симптомами — насморком и головными болями. Даже те, кто раньше не испытывал проблем с пыльцой, могут ощутить на себе ее воздействие, сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-терапевт Ирина Волгина.

Эксперт подчеркнула, что аллергия на пыльцу может проявляться не только в виде заложенности носа и насморка, но и вызывать зуд и покраснение глаз, слезотечение, отечность век и приступы чихания. В тяжелых случаях возможны общая слабость, головная боль, а также крапивница или отек Квинке.

Чтобы минимизировать контакт с пыльцой, аллергикам рекомендуется реже появляться на улице в период активного цветения, держать окна закрытыми и использовать кондиционер или увлажнитель воздуха. Также полезно проводить регулярную влажную уборку и применять специальные фильтры, которые препятствуют попаданию аллергена в дыхательные пути.

Волгина отметила, что медикаментозную поддержку, включающую антигистаминные средства и назальные спреи, должен подбирать лечащий врач. Людям с аллергией важно заранее посетить врача-иммунолога для полноценной диагностики и решения вопроса о проведении аллерген-специфической иммунотерапии вне периода обострения.