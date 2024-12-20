Терапевт Водовозов сообщил, что зимой потребность в воде у человека снижается

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов рассказал в беседе с радио Sputnik о том, сколько воды нужно пить в зимний период без вреда для здоровья.

Зимой человек теряет значительно меньше жидкости, чем летом, поэтому потребность в воде снижается. Определить, достаточное ли количество жидкости получает человек, можно по цвету мочи: если она желтого или соломенного цвета, значит, все в порядке. Если моча темнее, то организму не хватает воды. А если моча белая и прозрачная, как вода, это может быть признаком того, что организм получает слишком много жидкости. В таком случае могут появиться отеки или возникнут проблемы с концентрационной функцией почек.

Проблема обезвоживания организма особенно актуальна для пожилых людей, которые иногда могут забывать пить воду из-за притупленного чувства жажды. По словам Водовозова, повышение концентрации электролитов при обезвоживании может негативно сказаться на работе сердца и привести к мышечным судорогам.