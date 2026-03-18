Терапевт Водовозов развеял миф о связи МРТ и облучения

Терапевт высшей категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов разъяснил распространенные заблуждения о магнитно-резонансной томографии. Об этом сообщило Здоровье Mail .

По словам врача, МРТ не связано с облучением. В основе метода лежат магнитные поля и радиоволны, а не ионизирующее излучение, как при компьютерной томографии или рентгене. Поле в томографе очень мощное, поэтому в кабинет нельзя заходить с металлическими предметами — их буквально притягивает к аппарату.

Из-за этого процедура противопоказана людям с некоторыми имплантами, кардиостимуляторами и определенными видами татуировок, добавили «Известия».