Терапевт Водовозов рассказал, как помочь человеку при обмороке

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов объяснил, что при обмороке человека нужно уложить на спину, приподнять ноги и проверить дыхание. Если за минуту он не приходит в себя или появляются опасные симптомы, нужно вызывать скорую, сообщает RT .

Водовозов рассказал, что сначала нужно убедиться, что у человека именно обморок. Потеря сознания может быть связана, например, с фибрилляцией желудочков или эпилептическим приступом.

При классическом обмороке человека нужно уложить на спину, приподнять ноги примерно на 30 см, расстегнуть тесную одежду и обеспечить приток свежего воздуха. Затем важно оценить дыхание: для этого голову нужно повернуть набок и немного опустить, чтобы смотреть на уровне грудной клетки.

Если дыхание ровное, человека можно перевести в устойчивое положение на боку и продолжать наблюдение. Если дыхания нет или появляются судорожные вздохи, может потребоваться сердечно-легочная реанимация, если очевидец владеет такими навыками.

После того как человек очнулся, ему нельзя резко вставать. Сначала нужно немного приподнять голову, затем сесть и только потом медленно подниматься.

Водовозов также подчеркнул, что при обмороке нельзя давать воду, нитроглицерин или другие лекарства, использовать нашатырный спирт, бить по щекам и насильно ставить человека на ноги. Скорую помощь нужно вызывать, если человек не очнулся примерно за минуту, получил травму, у него есть кровотечение, боль за грудиной, нарастающая одышка, сильная головная боль, нарушения речи, движений или судороги.