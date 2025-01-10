Терапевт Водовозов: грудничковое плавание чревато водными отравлениями

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik объяснил, в каких случаях можно отравиться питьевой водой.

По словам эксперта, водное отравление чаще всего угрожает младенцам на грудничковом плавании в бассейне. Дети зачастую заглатывают большое количество воды, что может спровоцировать водное отравление.

Также в зоне риска люди, интенсивно занимающиеся спортом, например, марафонцы.

«Некоторые марафонцы, добежав или даже не добежав до финиша, впадали в эту самую кому. Это тяжелейшее электролитное нарушение с тяжелыми проявлениями со стороны сердца и головного мозга», — объяснил доктор.

Водное отравление может произойти и в случае кишечных инфекций и высокой температуры. Рекомендуется пить не только воду, а разводить специальные регидратирующие растворы, купленные в аптеке, или выбирать минеральную воду без газа и морсы, подчеркнул Водовозов.