Терапевт Вишнякова предостерегла от бесконтрольного приема лекарств при простуде

Терапевт «СМ-Клиники» Александра Вишнякова в интервью «Газете.Ru» предупредила об опасности одновременного приема нескольких препаратов при ОРВИ. По ее словам, это может привести к передозировке из-за содержания жаропонижающих компонентов во многих лекарствах.

Вишнякова подчеркнула, что ОРВИ и грипп вызываются вирусами, с которыми борется собственная иммунная система человека. Главной задачей лечения является облегчение симптомов и поддержка организма. Она также отметила, что разумный подход важнее количества принимаемых таблеток.

Врач указала на распространенную ошибку — прием антибиотиков без назначения врача. Антибиотики не действуют на вирусы, но могут нарушить микрофлору кишечника и повысить риск побочных эффектов. Терапевт посоветовала не снижать температуру тела при каждом повышении, так как умеренная лихорадка является естественной защитной реакцией организма. Жаропонижающие стоит принимать только при температуре выше 38–38,5 градусов, отметил сайт URA.RU.

Вишнякова добавила, что при неосложненном течении заболевания часто достаточно полноценного отдыха, достаточного количества жидкости, сна и увлажнения воздуха. Обратиться к врачу следует при высокой температуре, которая держится более трех дней, одышке, боли в груди, спутанности сознания, выраженной слабости или ухудшении состояния после улучшения.