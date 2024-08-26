Терапевт Видяскин посоветовал при ожоге кипятком срочно охладить рану в холодной воде

Следует убрать опасный предмет с кипящей жидкостью, а затем незамедлительно начать охлаждение поврежденной кожи под проточной водой на протяжении 10–20 минут. Это поможет снизить температуру тканей и прекратить воздействие тепла. Однако не стоит использовать лед, так как это может привести к дополнительным травмам кожи, добавил специалист. Видяскин также акцентировал внимание на том, что если ожог повредил одежду, то ее следует осторожно снять, чтобы избежать прилипания горячего материала к коже. Не следует отрывать ткань, если она прилипла.