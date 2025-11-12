Терапевт Васильев назвал вакцинацию единственной серьезной профилактикой ОРВИ

Осень и зима традиционно считаются временем роста заболеваемости простудными заболеваниями, включая ОРВИ. Врачи рекомендуют вакцинацию для профилактики и обращение за медицинской помощью при заболевании. В беседе с URA.RU кардиолог-терапевт Сергей Васильев поделился информацией о полезных и потенциально опасных народных средствах при ОРВИ.

Васильев отметил, что ОРВИ — это комплекс вирусных заболеваний, включая аденовирусы, риновирусы, вирусы гриппа и коронавирус. Заболеть можно в любое время года, но влажные и прохладные условия увеличивают риск. «На это также влияет снижение иммунитета, осенняя хандра. И в итоге получается осенний всплеск заболевания ОРВИ», — сказал специалист.

Медики ожидают заметный рост заболеваемости ОРВИ в осенне-весенний период. По словам врача, вирус может затронуть любого человека, но чем слабее иммунитет, тем быстрее будет проходить заражение и тем тяжелее будет переноситься заболевание.

По словам кардиолога, вакцинация — единственная серьезная профилактика ОРВИ. Она особенно важна для людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями и пожилых. «В большинстве случаев наш иммунитет отработан и наточен природой и сам может справиться с заболеванием. Однако помощь в борьбе с такими заболеваниями организму не помешает, и совсем отказываться от лечения не стоит», — подчеркнул эксперт.