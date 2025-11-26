Терапевт Васенкова указала на связь холодной погоды и головных болей

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Васенкова рассказала RT , что холодная погода может вызывать головные боли.

Как пояснила эксперт, низкая температура приводит к изменению атмосферного давления, из-за чего сужаются поверхностные сосуды кожи и увеличивается приток крови к внутренним органам.

«Такое перераспределение кровообращения способно привести к напряжению мышц головы и шеи, что может спровоцировать головную боль», — отметила медик.

По ее словам, холодная погода воспринимается организмом как стресс, что приводит к повышению выработки адреналина и кортизола. Эти изменения также могут стать причиной возникновения или усиления неприятных ощущений.