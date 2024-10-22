Терапевт Варнавский: уши горят и краснеют из-за реакции на эмоциональные нагрузки

Многие люди замечают, что при определенных ситуациях у них горят и краснеют уши. Причину такого явления объяснил терапевт и преподаватель Владимир Варнавский в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, данная реакция связана с расширением сосудов в коже. Появляется она при различных раздражителях.
К таковым относятся, например, эмоциональные и физические нагрузки, отметил врач. Активность и стрессы, пояснил Варнавский, вызывают активацию симпатической нервной системы, из-за чего увеличивается кровоток.
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