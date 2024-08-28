Терапевт Варданян призвал россиян отказаться от бесконтрольного приема иммуномодуляторов

Врач-терапевт Арутюн Варданян в беседе с «Газетой.ru» призвал россиян не принимать иммуномодуляторы, заранее не проконсультировавшись с лечащим доктором.

По словам медика, непроверенные препараты, также как и некоторые популярные методы лечения, могут навредить здоровью.

«Биологически активные вещества — иммуномодуляторы, пользы не принесут, а их бесконтрольный прием может только навредить», — процитировал сайт kp.ru Варданяна.

То же самое касается и таблеток с пробиотиками. Тем, у кого слабая иммунная система, они могут принести больше вреда, чем пользы.

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