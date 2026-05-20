Терапевт Устинова рекомендовала в жару пить не менее одного литра жидкости на каждые 30 кг массы тела

Питьевой режим не может быть универсальным для всех людей. Потребность в жидкости зависит от массы тела, возраста, физической активности, питания, климата и состояния здоровья. В жаркую погоду организму требуется больше воды из-за усиленного потоотделения и потерь жидкости. Терапевт, диетолог «СМ-Клиники» Елена Устинова в беседе с RT рекомендовала в жару употреблять не менее одного литра жидкости на каждые 30 кг массы тела.

Специалист подчеркнула, что для поддержания водного баланса лучше всего подходят обычная питьевая вода, минеральная вода без избытка сахара, вода с лимоном и травяные чаи.

«Черный и зеленый чай допустимы, если человек привык их регулярно употреблять, однако рассчитывать на них как на полноценный источник восполнения жидкости не стоит», — отметила диетолог.

Сладкие газированные напитки и соки, как пакетированные, так и свежевыжатые, в сильную жару лучше ограничить, так как высокое содержание сахара может усиливать жажду и создавать нагрузку на обмен веществ.

Врач также обратила внимание, что людям с хроническими заболеваниями следует особенно внимательно относиться к питьевому режиму и при необходимости обсуждать оптимальный объем жидкости с лечащим врачом индивидуально.