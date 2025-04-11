Терапевт Умрик: современные препараты позволяют вылечить гепатит C на 100%

Заведующая терапевтическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В И. Шумакова» Минздрава России Дарья Умрик сообщила NEWS.ru , что современные препараты позволяют вылечить гепатит C на 100%.

Вакцины от гепатита C нет, поэтому нужно регулярно сдавать анализы на вирусные гепатиты. Эффективная терапия дает устойчивый вирусологический ответ у пациентов практически в 100% случаев, отметила врач.

Умрик подчеркнула, что перед пересадкой печени важно полностью вылечить гепатит С, иначе после операции вирус вернется. Терапевт Зарема Тен напомнила, что состояние печени можно оценить с помощью ряда процедур, включая ультразвуковое исследование. Оно позволяет оценить размер и структуру печени, а также выявить наличие опухолей.