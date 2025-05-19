Терапевт Умрик развеяла мифы о передаче гепатита через поцелуи

Заразиться гепатитом через поцелуй возможно, но только при определенных условиях, заявила NEWS.ru заведующая терапевтическим отделением Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В И. Шумакова Дарья Умрик.

По словам врача, заражение гепатитом B или С через поцелуй маловероятно, однако такие случаи все же бывают. В слюне инфицированного человека присутствует вирус, и если у его партнера есть повреждения слизистой оболочки или кровоточащие раны во рту, то риск передачи вируса возрастает. При этом вероятность заражения гепатитом B выше, чем гепатитом C, так как первый более заразен.

Если же у человека нет повреждений слизистой оболочки, то и риск заражения гепатитом минимален. Гепатиты B и C не передаются через рукопожатия, объятия или использование общих бытовых предметов, таких как тарелки, кружки и столовые приборы, подчеркнула Умрик.

Однако это не значит, что можно пренебрегать мерами предосторожности. Существуют вещи, которые следует использовать индивидуально, например, маникюрные наборы, бритвенные станки, зубные щетки и полотенца. Также важно помнить, что гепатиты В и С могут передаваться при незащищенных половых контактах, поэтому для снижения риска заражения необходимо использовать презервативы, подытожила врач.