Терапевт Умрик предупредила о рисках заражения гепатитом С в барбершопах

В парикмахерских и барбершопах существуют риски заразиться гепатитом С. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России Дарья Умрик в интервью сайту Lenta.Ru .

По словам эксперта, одним из множества путей заражения гепатитом C могут стать плохо стерилизованные инструменты в барбершопах.

Гепатит C передается через контакт с кровью, поэтому, если мастер повредил кожу инфицированного клиента, на поверхности инструментов может остаться вирус. При неправильной стерилизации гепатит C может сохраняться на инструментах довольно долго, подчеркнула Умрик.