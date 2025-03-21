Терапевт Умрик предупредила о рисках заражения гепатитом С в барбершопах

В парикмахерских и барбершопах существуют риски заразиться гепатитом С. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России Дарья Умрик в интервью сайту Lenta.Ru.
По словам эксперта, одним из множества путей заражения гепатитом C могут стать плохо стерилизованные инструменты в барбершопах.
Гепатит C передается через контакт с кровью, поэтому, если мастер повредил кожу инфицированного клиента, на поверхности инструментов может остаться вирус. При неправильной стерилизации гепатит C может сохраняться на инструментах довольно долго, подчеркнула Умрик.
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