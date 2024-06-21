Терапевт Трубина призвала людей с неконтролируемой гипертонией и аритмией отказаться от полетов

Врач-терапевт Маргарита Трубина в разговоре с изданием «Вести Подмосковья» перечислила заболевания, при которых не рекомендуется передвигаться на самолетах.

Медик призвала пациентов с нестабильной стенокардией и неконтролируемой гипертонией и аритмией выбирать путешествия на поездах.

«Также перелеты под запретом для тех, кто меньше месяца назад перенес инфаркт миокарда или аортокоронарное шунтирование», — процитировал «Петербургский дневник» специалиста.

Тем, кто имеет отиты, тромбофлебиты и тяжелые застойные явления, лучше отказаться от полетов, добавила Трубина.