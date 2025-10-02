Терапевт Толстова указала, что кофе из кофемашины повышает риски атеросклероза

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что кофе, приготовленный в кофемашине, может быть вреден для здоровья из-за высокого содержания вредных веществ.

«В ходе многочисленных исследований учеными установлено, что кофе, приготовленный в кофемашине, в отличие от зернового и растворимого кофе, содержит множество дитерпенов, а именно кафестол и кахвеол — вредных веществ, увеличивающих в крови уровень так называемого вредного холестерина», — отметила Толстова.

По ее словам, повышение уровня вредного холестерина может привести к образованию холестериновых бляшек и развитию атеросклероза, а также увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, врач обратила внимание на опасность растворимого кофе, который содержит акриламид — вещество, которое может стать причиной развития онкологических заболеваний и поражений нервной системы. В растворимом кофе акриламида вдвое больше, чем в зерновом.

«Если вы пьете растворимый кофе, важно, чтобы это было в умеренном количестве. А сам кофе был качественным, правильно приготовленным и отфильтрованным. В таком случае он не будет представлять угрозы для здоровья», — заключила терапевт.