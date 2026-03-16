Терапевт Тюрина рассказала, какие признаки могут указывать на дефицит витаминов и минералов в организме

Врач-терапевт и нутрициолог Ирина Тюрина рассказала «Газете.Ru» , какие признаки могут указывать на дефицит витаминов и минералов в организме.

По словам специалиста сервиса Hedonist, частые простуды могут быть связаны с недостатком витамина C. Восполнить его уровень помогут продукты, богатые этим витамином: киви, брокколи, квашеная капуста, апельсины, лимоны и грейпфруты.

Головокружение, слабость, выпадение волос и повышенная утомляемость могут быть признаками дефицита железа. В этом случае врач рекомендовала включать в рацион говядину, бобовые (фасоль, чечевицу), орехи и сухофрукты.

С приходом весны может истощаться уровень витамина D, предупредила терапевт. Его дефицит вызывает сонливость, снижение концентрации внимания и усталость. Основные источники этого витамина — солнечный свет, жирная рыба, яйца, грибы и красная икра.

Раздражительность, апатия, бессонница, быстрая утомляемость и перепады настроения могут указывать на недостаток витаминов группы B. Эксперт посоветовала восполнить их уровень с помощью субпродуктов, кисломолочных продуктов, рыбы и цельнозернового хлеба.

Депрессивное настроение и снижение концентрации внимания могут быть связаны с дефицитом омега-3. Улучшить состояние помогут жирная рыба, растительные масла и орехи.

Чтобы точно определить, каких именно витаминов или минералов не хватает организму, рекомендуется регулярно сдавать анализы. Помимо приема индивидуально подобранных витаминно-минеральных комплексов, адаптироваться к смене сезона помогают сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, физическая активность, нормализация режима дня, полноценный сон и снижение уровня стресса.