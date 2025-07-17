Терапевт Тимошенко объяснила, что подергивание мышц может указывать на заболевания щитовидки

Терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru сообщила, что подергивание мышц может указывать на заболевания щитовидной железы или почек. Еще одной возможной причиной является интоксикация на фоне инфекции и обезвоживания.

Тимощенко рассказала, что непроизвольные сокращения мышц, известные как фасцикуляции, могут быть вызваны различными патологиями. Например, нарушением обмена веществ, которое связано с заболеваниями паращитовидной железы, щитовидной железы или почек.

Врач также отметила, что дергание мышц может быть вызвано недостатком микроэлементов, например магния, или неврологическими заболеваниями. Хроническая интоксикация, в том числе при употреблении наркотиков или алкоголя, также может быть причиной.

Доброкачественные фасцикуляции часто возникают из-за интенсивных физических нагрузок, перепадов температур или переутомления, добавила Тимощенко.