Терапевт Тен заявила, что постоянное чувство «тумана» в голове может быть неочевидным признаком анемии

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в интервью NEWS.ru сообщила, что некоторые распространенные симптомы могут указывать на развитие анемии. К таким признакам относятся головная боль, постоянное чувство «тумана» в голове и шум в ушах.

По словам врача, эти симптомы часто списывают на мигрень или проблемы с давлением. Однако причина может быть в хронической нехватке кислорода, наиболее чувствительным к которой является мозг, отметил URA.RU.

Зарема Тен подчеркнула, что из-за нехватки кислорода у человека может снижаться концентрация внимания и ухудшаться память.