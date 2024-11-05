Терапевт Тен: утренние часы опасны для гипертоников из-за естественного повышения давления

Терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен назвала самое опасное время суток для пациентов с повышенным давлением в кровеносных сосудах. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Специалист отметила, что для гипертоников наиболее опасными считаются утренние часы. Все дело в естественном повышении давления, а также существенной нагрузке на сердце и суставы, пояснила врач.
Указанное время, подчеркнула медик, связывают с риском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Подбор грамотной терапии, корректировка образа жизни и режима дня помогут контролировать данное состояние, добавила Тен.
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