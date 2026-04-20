Терапевт Тен рассказала, что венерическая язва передается половым путем

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен сообщила NEWS.ru , что мягкий шанкр, известный также как венерическая язва, передается половым путем или через непосредственный контакт с очагом поражения. Инфекцию вызывает бактерия Haemophilus ducreyi.

Этот вид заболевания распространен в Африке, Азии и Латинской Америке, но в России, США и Европе встречается крайне редко, подчеркнула врач. Мягкий шанкр отличается от твердого шанкра при сифилисе своей рыхлостью, болезненностью и склонностью к нагноению. Инкубационный период заболевания варьируется от трех до семи дней, иногда достигая двух недель.