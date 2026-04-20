Терапевт Тен рассказала, что венерическая язва передается половым путем

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен сообщила NEWS.ru, что мягкий шанкр, известный также как венерическая язва, передается половым путем или через непосредственный контакт с очагом поражения. Инфекцию вызывает бактерия Haemophilus ducreyi.

Этот вид заболевания распространен в Африке, Азии и Латинской Америке, но в России, США и Европе встречается крайне редко, подчеркнула врач. Мягкий шанкр отличается от твердого шанкра при сифилисе своей рыхлостью, болезненностью и склонностью к нагноению. Инкубационный период заболевания варьируется от трех до семи дней, иногда достигая двух недель.

