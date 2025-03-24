Терапевт Тен рассказала, что в зеленом чае больше антиоксидантов, чем в черном

Терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен рассказала NEWS.ru, в чем заключается ключевое отличие зеленого чая от черного.
По словам врача, разница состоит в отсутствии ферментации при обработке листьев первого. Это позволяет сохранить природные полифенолы и антиоксиданты, поскольку зеленый чай подвергается минимальному окислению.
Черный чай, напротив, проходит через процесс ферментации, объяснила специалист. Из-за этого катехины превращаются в теафлавины и теарубигины. В результате в зеленом чае больше антиоксидантов, а в черном — полезных для сердца соединений.
Военкомы мобилизовали украинца с младенцем в коляске
Ефремову предрекли карьерный взлет после выхода по УДО
Пенсионерка пожаловалась в полицию на слишком шумный вибратор
У курьеров в Петербурге начали изымать электровелосипеды
Каллас объявили самой глупой в Евросоюзе
Подростка с Украины нашли мертвым в испанском парке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте