Терапевт Тен рассказала, что бесконтрольный прием жаропонижающих при ОРВИ ухудшает течение заболевания

Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен в разговоре с изданием NEWS.ru призвала россиян отказаться от привычки бесконтрольно принимать жаропонижающие во время ОРВИ и простуды.
По словам медика, бесконтрольный прием лекарств ухудшает течение заболевания, на время скрывая симптомы недуга.
«Снижение температуры без улучшения общего состояния может затруднить диагностику и определение степени тяжести инфекции врачом», — пояснила специалист.
Тен напомнила, что повышенная температура тела во время ОРВИ стимулирует иммунный ответ и мешает вирусам размножаться. Медицинские специалисты не рекомендуют сбивать температуру ниже 38–38,5 градуса по Цельсию лекарствами.
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