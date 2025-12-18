Терапевт Тен призвала употреблять колбасные изделия не чаще одного-двух раз в неделю

Специалист рекомендует рассматривать колбасу как исключение, а не как постоянную часть здорового рациона. Если отказаться от этого продукта совсем не получается, то лучше выбирать вареную колбасу, изготовленную по ГОСТу. Употреблять ее следует не чаще одного-двух раз в неделю, ограничив порцию до 50–70 граммов. Важно сочетать колбасу с большим количеством свежих овощей и цельнозерновым хлебом, написала «Свободная пресса».

По словам эксперта, в колбасе содержатся вредные вещества, нейтрализовать которые помогут антиоксиданты и клетчатка, присутствующие в овощах.