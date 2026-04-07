Терапевт Тен призвала при похудении учитывать индекс массы тела и окружность талии

Снижение веса на 5–10% может помочь уменьшить уровень холестерина в крови. Однако важно худеть постепенно, чтобы избежать стресса для организма. Об этом рассказала терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в разговоре с NEWS.ru .

Доктор пояснила, что ожирение, особенно абдоминальное, связано с низкими показателями липопротеинов высокой плотности и избыточным уровнем липопротеинов низкой плотности и триглицеридов. Жировая ткань, особенно висцеральная, может провоцировать воспаление и нарушать метаболизм.

«Рассчитайте индекс массы тела: ваша цель — показатель, находящийся в диапазоне от 18,5 до 24,9. Сфокусируйтесь на объеме талии, нормальные параметры у женщин — до 80 см, а у мужчин — до 94 см. Не голодайте, так как резкие диеты имеют обратный эффект: они нарушают баланс липидов», — отметила Тен.

По ее мнению, лучше снижать вес постепенно, без стресса для организма, примерно на три — пять килограммов в месяц.