Терапевт Тен предупредила, что подавившегося человека ни в коем случае нельзя бить по спине

При оказании помощи человеку, который подавился, категорически не следует ударять его по спине, так как этот метод не только неэффективен, но и потенциально опасен. Об этом сообщила NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

Тен отметила, что основной инстинкт окружающих — помочь пострадавшему как можно быстрее, и часто применяется неправильный метод. Однако многие не осведомлены о том, что такие похлопывания могут оказаться не только бесполезными, но и опасными.

По ее словам, человек начинает давиться, когда пища или другой объект блокируют дыхательные пути, что затрудняет попадание воздуха в легкие. В некоторых случаях пострадавший может попытаться откашляться, чтобы избавиться от инородного тела, но в запущенных ситуациях ему может понадобиться помощь со стороны.