Терапевт Тен предупредила, что пиво может привести к увеличению сердца и повышению риска инфаркта

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен сообщила NEWS.ru , что чрезмерное употребление пива способно вызвать увеличение сердца и повысить риск инфаркта. Она отметила, что пиво в больших количествах также может способствовать развитию аритмии и одышки.

По словам врача, злоупотребление пивом может привести к специфическому поражению сердечно-сосудистой системы, известному как пивное или бычье сердце — алкогольная кардиомиопатия. Из-за значительных объемов жидкости и токсического воздействия этанола и кобальта (стабилизатора пены) сердечная мышца растягивается, ее стенки утолщаются, а полости расширяются.

Сердце становится дряблым и начинает хуже перекачивать кровь, что может привести к аритмии, одышке, гипертонии и значительно увеличить риск инфаркта и сердечной недостаточности.