Терапевт Тен предупредила, что на общих полотенцах могут размножаться бактерии и грибки
Использование общих полотенец может привести к заражению различными инфекциями, утверждает терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она пояснила NEWS.ru, что мокрая ткань создает благоприятные условия для размножения бактерий и грибков.
Тен рекомендовала каждому члену семьи иметь отдельное полотенце для тела, лица и рук. Влажная среда способствует размножению микроорганизмов, вызывающих дерматофитии, разноцветный лишай, золотистый стафилококк, контагиозный моллюск и другие инфекции. Врач советует менять банные принадлежности каждые три-четыре дня для тела и каждые два дня для лица.
Для эффективного уничтожения микроорганизмов терапевт рекомендует стирать полотенца при температуре не ниже 60 градусов и тщательно просушивать их после использования.