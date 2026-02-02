Терапевт Тен предупредила, что на общих полотенцах могут размножаться бактерии и грибки

Использование общих полотенец может привести к заражению различными инфекциями, утверждает терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Она пояснила NEWS.ru , что мокрая ткань создает благоприятные условия для размножения бактерий и грибков.

Тен рекомендовала каждому члену семьи иметь отдельное полотенце для тела, лица и рук. Влажная среда способствует размножению микроорганизмов, вызывающих дерматофитии, разноцветный лишай, золотистый стафилококк, контагиозный моллюск и другие инфекции. Врач советует менять банные принадлежности каждые три-четыре дня для тела и каждые два дня для лица.

Для эффективного уничтожения микроорганизмов терапевт рекомендует стирать полотенца при температуре не ниже 60 градусов и тщательно просушивать их после использования.