Терапевт Тен предупредила, что использование общих расчесок может привести к заражению стафилококком

Врач-терапевт Зарема Тен сообщила NEWS.ru , что использование общих расчесок может привести к заражению стафилококком или глистами. По ее словам, расческа является классическим способом передачи вшей.

Тен подчеркнула, что через расческу могут распространяться различные инфекции: «Это классический предмет для передачи педикулеза (вшей). Также через него распространяются грибковые инфекции кожи головы (стригущий лишай), стафилококк».

Врач отметила, что при несоблюдении гигиены на расческе могут сохраняться яйца глистов (остриц), написал сайт sibdepo.ru.

Для предотвращения рисков заражения необходимо регулярно очищать расческу от волос и кожного сала. Расческа должна быть индивидуальным предметом гигиены.