Терапевт Тен предупредила, что беременным не стоит играть с кошками
Кошки могут быть переносчиками опасного заболевания — токсоплазмоза. Об этом терапевт Зарема Тен из Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья сообщила NEWS.ru. Она отметила, что это заболевание представляет серьезную опасность для людей, особенно для беременных женщин.
Тен разъяснила, что заражение токсоплазмами может привести к прерыванию беременности на ранних стадиях. Тем не менее, в последнее время такие случаи стали встречаться реже, добавила врач.
Ранее токсоплазмоз был довольно распространенным заболеванием. Однако сама кошка в этом не виновата. Обычно подвержены этому заболеванию те кошки, которые находятся на улице и чьи хозяева живут в домах, где их обычно заводят для охоты на мышей, подчеркнула Тен.
Эксперт также отметила, что токсоплазмы развиваются у мышей, и когда кошка поедает зараженное животное, она сама становится носителем. В дальнейшем человек может заразиться от кошки.