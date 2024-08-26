Терапевт Тен предупредила, что беременным не стоит играть с кошками

Кошки могут быть переносчиками опасного заболевания — токсоплазмоза. Об этом терапевт Зарема Тен из Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья сообщила NEWS.ru . Она отметила, что это заболевание представляет серьезную опасность для людей, особенно для беременных женщин.

Тен разъяснила, что заражение токсоплазмами может привести к прерыванию беременности на ранних стадиях. Тем не менее, в последнее время такие случаи стали встречаться реже, добавила врач.

Ранее токсоплазмоз был довольно распространенным заболеванием. Однако сама кошка в этом не виновата. Обычно подвержены этому заболеванию те кошки, которые находятся на улице и чьи хозяева живут в домах, где их обычно заводят для охоты на мышей, подчеркнула Тен.

Эксперт также отметила, что токсоплазмы развиваются у мышей, и когда кошка поедает зараженное животное, она сама становится носителем. В дальнейшем человек может заразиться от кошки.