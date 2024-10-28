Терапевт Тен: покусывание губ и щек может быть признаком тревожности или депрессии

Привычка кусать губы и внутреннюю сторону щек может говорить о наличии повышенной тревожности, депрессии или обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Об этом рассказала News.ru врач-терапевт Зарема Тен.

Она отметила, что для избавления от проблемы, необходимо заменить этот способ борьбы со стрессом более здоровым методом. Стоматологи могут предложить специальные устройства для защиты слизистой от повреждений. Это могут быть как капы, так и мягкие силиконовые накладки.

Кроме того, следует обратиться за консультацией к психотерапевту. Когнитивно-поведенческая терапия поможет взять привычку под контроль, резюмировала специалист.