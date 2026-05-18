Терапевт Тен отметила, что фастфуд, снеки и колбасы не приносят организму ничего, кроме вреда

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен сообщила NEWS.ru , что фастфуд, снеки и колбасы не приносят организму ничего, кроме вреда, и по сути являются пищевым мусором.

Среди самых популярных современных продуктов — колбасы, сосиски, сардельки, бекон, ветчина и мясные консервы. Однако они содержат скрытый жир, много соли и консерванты, которые перегружают организм калориями и вредными веществами.

По словам Тен, быстрая еда — рекордсмен по содержанию трансжиров, разрушающих клетки организма. Часто для приготовления такой еды многократно используется одно и то же масло.

Ранее невролог Светлана Александрова заявляла, что злоупотребление чипсами может привести к деменции, так как в крахмалистых продуктах при жарке и запекании образуется акриламид.