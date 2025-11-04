Терапевт Тен объяснила, что укачивание в транспорте провоцирует сенсорный конфликт

Причина укачивания в автомобиле и самолете — это конфликт сигналов, которые поступают в мозг. Об этом рассказала сайту NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

Доктор объяснила, что вестибулярный аппарат человека чувствует движения, а глаза фиксируют неподвижность салона. Мозг получает противоречивую информацию и «сходит с ума». В самолете ситуацию усугубляют турбулентность и изменения высоты.

Тен отметила, что мозг воспринимает такой сенсорный конфликт как сигнал о попадании токсинов в организм. В ответ на это активируются защитные механизмы — тошнота, рвота, головокружение и холодный пот.

На корабле добавляется качка — медленные, но мощные колебания вверх-вниз и из стороны в сторону. По словам врача, вестибулярный аппарат особенно чувствителен к таким движениям.