Терапевт Тен назвала синие узелки и зуд главными симптомами фтириаза

Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен сообщила NEWS.ru , что синие узелки и зуд — это главные симптомы фтириаза, также известного как лобковый педикулез. По ее словам, многие пациенты ставят себе диагноз самостоятельно из-за непереносимого зуда.

Наиболее ярко зуд проявляется вечером и ночью, когда насекомые наиболее активны. Зуд начинается через две-четыре недели после заражения, так как организму нужно время, чтобы развить аллергическую реакцию на слюну вшей. Симптомы проявляются в области лобка, половых губ у женщин, мошонки у мужчин, промежности, ануса, иногда подмышек, грудины и век. В запущенных случаях вокруг волосяных фолликулов образуются плотные синюшные бугорки — псевдофолликулиты.

Зарема Тен подчеркнула, что заподозрить заболевание можно по наличию гнид или даже взрослых особей вредителя. При хорошем освещении у корней волос видны крошечные белые крупинки, которые, в отличие от перхоти, прочно приклеены и не сдуваются.

На теле появляются видимые следы укусов, а на коже — мелкие серовато-голубоватые пятна. Они не шелушатся и не исчезают при надавливании, что является специфическим признаком фтириаза. Взрослых вшей заметить труднее: они полупрозрачные, цвета кожи, но после насыщения кровью становятся буроватыми, заключила Тен.