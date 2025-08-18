Терапевт Тен назвала боль в позвоночнике и ограничение подвижности главными симптомами остеохондроза

Остеохондроз — это хроническое заболевание позвоночника, которое может привести к серьезным осложнениям. Оно поражает межпозвонковые диски и другие структуры позвоночного сегмента. Терапевт Видновской больницы Зарема Тен рассказала News.ru , что остеохондроз проявляется прежде всего болями в позвоночнике. Они могут быть локальными, корешковыми или отраженными.

Специалист отметила, что главный симптом — боль. Также при остеохондрозе происходит ограничение подвижности и неврологические проявления, такие как онемение, покалывание и слабость в конечностях.

В зоне риска находятся люди с «сидячими» профессиями, работники физического труда, люди с избыточной массой тела, нарушением осанки и плоскостопием, а также те, у кого были травмы позвоночника.

Чтобы предотвратить остеохондроз, необходимо укреплять мышечный корсет, вести активный образ жизни, заниматься лечебной физкультурой, корректировать осанку и походку, носить правильную обувь, избегать переохлаждений и травм, а также отказаться от курения, подчеркнула доктор.