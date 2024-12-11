Терапевт Тен: частота заболевания ангиной зависит от генетических и анатомических особенностей

Терапевт Видновской клинической больницы минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, от чего зависит частота заболевания ангиной. К определяющим факторам относятся генетические и анатомические особенности, отметила эксперт в беседе с News.ru .

По ее словам, наследственность определяет склонность к воспалительным процессам, а также способность организма давать отпор инфекциям.

«У некоторых людей миндалины имеют глубокие лакуны, которые могут задерживать остатки пищи и бактерии. Это создает благоприятную среду для размножения патогенов, что повышает риск ангины», — добавила врач.

Влияние оказывает и состояние иммунной системы. Ослабляют защитные функции организма повышенная влажность, сильное загрязнение воздуха и сквозняки, пояснила медик.