Терапевт Тарасов посоветовал обрабатывать раны более щадящими средствами, чем йод и зеленка | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 15:58 Терапевт Тарасов посоветовал обрабатывать раны более щадящими средствами, чем йод и зеленка

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Для обработки ран и порезов подойдут более щадящие средства, чем йод и зеленка. Об этом сообщил врач-терапевт Евгений Тарасов, передала «Вечерняя Москва».

Специалист считает, что в доме у каждого должны стоять перекись водорода или специальные медицинские антисептические растворы. Перед обработкой рану следует очистить от грязи и бактерий теплой водой.

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«Сильный порез можно потом заклеить специальным медицинским клеем, который закроет открытую рану и поможет в ее заживлении», — процитировал «Петербургский дневник» Тарасова.

Медик пояснил, что зеленка и йод подойдут не всем, поскольку могут вызвать серьезную аллергическую реакцию.