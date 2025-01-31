Терапевт Тарасов: ибупрофен и парацетамол хорошо сбивают высокую температуру

Температура тела является одним из ключевых показателей состояния здоровья. Она сигнализирует о наличии инфекций или воспалений в организме. Врач-терапевт Евгений Тарасов разъяснил, когда необходимо снижать температуру тела и как это правильно делать. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Медик отметил, что нормальная температура тела находится в диапазоне 37,0–38,5 градусов. Если температура ниже 38,5 градусов, но вызывает сильные неприятные ощущения, такие как рвота, головная боль или слабость, ее можно попытаться нормализовать с помощью жаропонижающих препаратов.

Если температура тела падает ниже критического уровня, это может указывать на сердечные заболевания. В таких ситуациях необходимо немедленно обратиться к врачу, который подберет правильное лечение.

Взрослые могут пользоваться ибупрофеном или парацетамолом, чтобы стабилизировать температуру. У детей, особенно маленьких, крайне важно не допускать перегрева организма. Необходимо давать ребенку достаточное количество питья, добавил медик.