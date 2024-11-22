Терапевт Сысоева посоветовала бросающим курить заменить сигарету на жвачку или перекус морковью

Чтобы повысить шансы на успех при отказе от курения, необходимо заменить вредную привычку чем-то более полезным. При желании схватиться за сигарету, можно использовать жевательную резинку или морковные палочки, заявила врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с РИАМО.
Кроме того, в этот момент можно рассасывать конфеты или есть орехи. При постепенном отказе от курения необходимо регулярно снижать дозу никотина, отмечает сайт kp.ru.
В борьбе с пагубной привычкой важно правильно подготовить себя с психологической точки зрения. Можно заранее установить желаемую дату, когда сигареты полностью уйдут из вашей жизни, добавила Сысоева.
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