Терапевт Сысоева посоветовала бросающим курить заменить сигарету на жвачку или перекус морковью

Чтобы повысить шансы на успех при отказе от курения, необходимо заменить вредную привычку чем-то более полезным. При желании схватиться за сигарету, можно использовать жевательную резинку или морковные палочки, заявила врач-терапевт Екатерина Сысоева в беседе с РИАМО .

Кроме того, в этот момент можно рассасывать конфеты или есть орехи. При постепенном отказе от курения необходимо регулярно снижать дозу никотина, отмечает сайт kp.ru.

В борьбе с пагубной привычкой важно правильно подготовить себя с психологической точки зрения. Можно заранее установить желаемую дату, когда сигареты полностью уйдут из вашей жизни, добавила Сысоева.