Терапевт Сухарева предупредила, что даже одна ночь без сна может ухудшить когнитивные функции

Терапевт Ольга Сухарева предупредила, что даже одна ночь без сна может негативно повлиять на работу мозга и общее состояние здоровья. В своем Telegram-канале специалист описала возможные последствия бессонницы, ее слова привел сайт aif.ru .

Врач объяснила, что во время ночного отдыха активизируется глимфатическая система. Это сеть путей, по которым спинномозговая жидкость выводит продукты обмена из тканей мозга.

Сухарева отметила, что среди этих продуктов есть бета-амилоид — белок, накопление которого связывают с риском развития болезни Альцгеймера. Экспериментальные исследования показывают: даже одна ночь без сна может временно повысить уровень этого белка в мозге и ухудшить когнитивные функции.

Также терапевт напомнила, что регулярный сон менее семи часов в сутки связывают с повышенным риском различных проблем со здоровьем, в том числе с нарушениями работы мозга.