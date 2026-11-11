Терапевт Сучков назвал прием антибиотиков без назначения врача одной из самых опасных ошибок при лечении простуды

Переносить болезнь на ногах и пить антибиотики без назначения — главные ошибки при ОРВИ. Об этом в беседе с сайтом mk.ru заявил врач-терапевт Лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Яков Сучков.

По словам медика, антибиотики действуют лишь на бактерии и бесполезны при вирусах. Опасно и готовить солевые растворы дома: крепкий состав способен сжечь слизистую. Сосудосуживающие капли специалист предостерег использовать дольше пяти дней из-за привыкания, отметил KP.RU.

Терапевт посоветовал соблюдать покой, пить теплую жидкость и не превышать суточные дозы жаропонижающих: не более четырех граммов парацетамола или 1200 миллиграммов ибупрофена.

К врачу следует обратиться при одышке, боли в груди, температуре выше 38,5 градуса, сыпи или повторном ухудшении самочувствия.